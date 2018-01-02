banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mekke’nin Fethi Programı

Hisar Eğitim kurumları Mekke’nin Fethi’nin 1387. Yıl dönümünü iki ayrı program ile kutladı. İlk program Anadolu Lisesi öğrencilerince sunulup, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Seyfi Dibektaş tarafından hazırlanan velilerin de katılımı ile gerçekleşen şiir ve slaytlar ile sunulan programdı.

Mekke'nin Fethi Programı

02 Ocak 2018 Salı 11:25


Ortaokul öğrencilerimizin sunumuyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince hazırlanıp veliler yoğun katılımı ile gerçekleşen ikinci program oldu.  Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Okul Müdürü Aziz Temiz yaptı ve Mekke fetih edilirken çekilen zorlukları anlattı. Ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu skeç büyük beğeni topladı. Programda Mekke’nin fethi ile ilgili şiirler okundu, okunan şiirlere slaytlar eşlik etti, 2-C sınıf öğretmeninin hazırlayıp öğrencilerinin hep bir ağızdan söyledikleri ilahi korosu büyük beğeni  topladı. Programda öğrencilere sunulan slaytlar, oynanan skeç ve okunan şiirler hakkında sorular sorulup doğru cevabı veren öğrencilere hediye verildi. Ortaokul öğrencilerinin yer aldığı müzik öğretmeni Türkan Yılmaz’ca hazırlanan koronun şarkıları ile program son buldu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
Karabacak Esnafı Ziyaret Etti Karabacak Esnafı Ziyaret Etti
Denetime Devam Denetime Devam
Yılın Meclisi Toplanıyor Yılın Meclisi Toplanıyor
Bıyık’tan vefa örneği Bıyık’tan vefa örneği
Çocuklar Eylensin Diye Çocuklar Eylensin Diye
Yukarı Çık

banner334

banner330

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici...

Haberi Oku