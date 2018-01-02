Mekke’nin Fethi Programı

Hisar Eğitim kurumları Mekke’nin Fethi’nin 1387. Yıl dönümünü iki ayrı program ile kutladı. İlk program Anadolu Lisesi öğrencilerince sunulup, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Seyfi Dibektaş tarafından hazırlanan velilerin de katılımı ile gerçekleşen şiir ve slaytlar ile sunulan programdı.



