Mekke’nin Fethi Programı

Ortaokul öğrencilerimizin sunumuyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince hazırlanıp veliler yoğun katılımı ile gerçekleşen ikinci program oldu. Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını Okul Müdürü Aziz Temiz yaptı ve Mekke fetih edilirken çekilen zorlukları anlattı. Ortaokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu skeç büyük beğeni topladı. Programda Mekke’nin fethi ile ilgili şiirler okundu, okunan şiirlere slaytlar eşlik etti, 2-C sınıf öğretmeninin hazırlayıp öğrencilerinin hep bir ağızdan söyledikleri ilahi korosu büyük beğeni topladı. Programda öğrencilere sunulan slaytlar, oynanan skeç ve okunan şiirler hakkında sorular sorulup doğru cevabı veren öğrencilere hediye verildi. Ortaokul öğrencilerinin yer aldığı müzik öğretmeni Türkan Yılmaz’ca hazırlanan koronun şarkıları ile program son buldu.