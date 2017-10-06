Melih Gökçek'ten ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Ak Parti tarafından istifaya davet edildiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Beştepe’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gökçek’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirileri ve saptamaları net bir dille ilettiği konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti teşkilatlarına yönelik “metal yorgunluğu var” açıklamasıyla başlayan tartışmalar, Ankara dahil 6 belediye başkanının istifasının istendiği iddialarının ardından gündemin ilk sırasına yükselmişti. Erdoğan, salı günü istifa iddialarıyla ilgili sorulara, “Şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez” yanıtını vermişti.
‘Fitne peşindeler’ demişti
Gökçek ise “Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmak ümmetin her ferdinin görevidir. Çünkü sayın Erdoğan sadece Türkiye’nin değil ümmetin lideridir. Fitne peşinde olanlar boşa uğraşırlar” ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan sürecin ardından Gökçek dün akşam saatlerinde Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmenin önceki gün Gökçek tarafından talep edildiği belirtildi. Erdoğan’ın dünkü programında bulunmayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirileri ve saptamaları Gökçek’e açık bir dille aktardığı ifade edildi. Gökçek’in de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerini ilettiği ifade edildi. Dün akşam Erdoğan tarafından kabul edileceği resmi programında yer alan Başbakan Binali Yıldırım’ın da görüşmede bulunduğu bilgisi kulislerde konuşuldu.
‘Müze projesini sundum’
Gökçek görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Dün (önceki gün) gece sayın cumhurbaşkanımdan randevu talep etmiştim, bu (dün) gece görüştük. Sayın cumhurbaşkanıma Külliye’nin karşısına yapılacak müze ile ilgili projenin tüm detaylarını sundum. Ayrıca Büyükşehir’in devam eden projeleri konusunda çeşitli bilgiler verdim. Kamuoyunun bilgisine.”
Gökçek, Beştepe’deki görüşmeden saatler önce twitter’dan 13 üniversitenin rektörü ile yaptığı toplantının fotoğraflarını paylaştı. Gökçek, şunları kaydetti: “Ankapark’ı tanıtan bir ufak geziyi birlikte gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki ay bazı hazırlıklar yapıp, daha kapsamlı bir toplantı yapacağız.”
Edip Uğur’dan Twitter atağı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Melih Gökçek’ten önce Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la da görüştüğü belirtildi. İstifası istenen isimler arasında bulunduğu ileri sürülen Uğur’un, istifa konusunda bizzat Erdoğan’la görüşmek istediği öne sürülmüştü. Uğur’un dün akşam saatlerinde twitter hesabından “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı” ifadesini kaldırması da dikkati çekti.
Fatma Şahin de çağrıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan’ın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i de Ankara’ya çağırdığı iddia edildi. Şahin iddiaların hemen ardından twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara’dayım. Yarın (bugün) Belediyeler Birliği’nin Meclis toplantısı var. Yeni Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızı seçeceğiz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.