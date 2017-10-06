Melih Gökçek'ten ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Ak Parti tarafından istifaya davet edildiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Beştepe’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gökçek’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik eleştirileri ve saptamaları net bir dille ilettiği konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti teşkilatlarına yönelik “metal yorgunluğu var” açıklamasıyla başlayan tartışmalar, Ankara dahil 6 belediye başkanının istifasının istendiği iddialarının ardından gündemin ilk sırasına yükselmişti. Erdoğan, salı günü istifa iddialarıyla ilgili sorulara, “Şu anda böyle bir şey önümüzde yok. Ama bundan sonra da olmayacağı anlamına kesinlikle gelmez” yanıtını vermişti.