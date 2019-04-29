Memur-Sen'den Anlamlı Proje

11. Kocaeli Kitap Fuarında, Gebze'de kendi okulunda Şehit edilen Okul Müdür Başyardımcısı Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu için

Memur-Sen Kocaeli Temsilciliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptığı kitap bağışı projesi kapsamında Kitap Kumbarasına kitap bağışı gerçekleştirilecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KBB Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın ve TV Programcısı Bekir Develi'nin de katılacağı programda toplanan kitaplarla şehit öğretmenin okuluna kütüphane kurulacak.

Tarih: 29 NİSAN 2019 Pazartesi

Saat:16:45



Yer: 11.Kocaeli Kitap Fuar Konferans Salonu