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Memur-Sen'den Anlamlı Proje

Şehit öğretmen Necmettin Kuyucu adına kütüphane kurulacak.

Memur-Sen'den Anlamlı Proje

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:38

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11. Kocaeli Kitap Fuarında, Gebze'de kendi okulunda Şehit edilen Okul Müdür Başyardımcısı Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu için Memur-Sen Kocaeli Temsilciliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptığı kitap bağışı projesi kapsamında Kitap Kumbarasına kitap bağışı gerçekleştirilecek. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KBB Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın ve TV Programcısı Bekir Develi'nin de katılacağı programda toplanan kitaplarla şehit öğretmenin okuluna kütüphane kurulacak. 

Tarih: 29 NİSAN 2019 Pazartesi

Saat:16:45

Yer: 11.Kocaeli Kitap Fuar Konferans Salonu

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