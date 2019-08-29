Menfez ve Mazgallarda geniş çaplı temizlik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ile İSU ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde bulunan mazgal, menfez, yağmur suyu hatları ve bu alanların çevresinde geniş çaplı temizlik çalışması başlattı. Geniş çaplı yapılan temizlik çalışmalarına Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’ndan 160 personel, İSU'den ise 7 Kombine araç ve 25 kişilik personel katıldı. Geceli gündüzlü tüm ilçelerde süren çalışmalarla Büyükşehir Belediyesi tüm menfez, mazgal ve yağmur suyu hatları tamamen temizlendi.

EKİPLER GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞIYOR

Gebze D-100 çevresi ile Darıca İstasyon civarındaki menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarını temizledi. Büyükşehir ekipleri, geceli gündüzlü yaptıkları temizlik çalışmasına devam ediyor.

TÜM MAZGALLAR TEMİZLENDİ

Ekiplerin bir kısmı geçtiğimiz hafta mevsim normalleri üzerinde yaşanan yağış sonrası tıkanan mazgal ve menfezleri temizledi. Mazgal demirleri kaldırılarak içerisinde biriken ve su baskınlarına neden olabilecek pislikler ekipler tarafından toplandı. Yapılan çalışmalarla yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmiş oldu.

GELİŞİ GÜZEL ATILAN MALZEMELER

Toplamda 185 kişilik ekiple yapılan çalışmalarla mazgal, menfez ve yağmur suyu hatları içerisinden gelişi güzel atılan çöpler çıkarıldı. Ekipler tarafından çıkarılan malzemeler arasında araç plakaları, ıslak mendiller, çöp poşetleri ve plastik şişeler yer aldı. Bu ürünlerin kullanım sonrası bilinçsizce ve gelişigüzel atılması sonucu da çevre kirliliği ile altyapı hatlarının tıkanmasına ve beraberinde su baskınlarına neden oluyor.

KURU AĞAÇ DALLARI BUDANDI

Mazgalların yanı sıra ekipler sokaklarda mıntıka temizliği de gerçekleştirdi. Olası bir yağışta mazgal ve menfez giderlerini tıkayabilecek kuru ağaç dalları ekipler tarafından budandı. Kaldırım ve yol kenarlarında bulunan otlar çim biçme makineleri ile temizlendi. Sokaklara atılan çöpler ise ekipler tarafından toplandı.

YAĞMUR SUYU HATLARI KONTROL ALTINDA

İSU ekipleri ise kanal açma araçları ile menfez, mazgal ve yağmur suyu hatlarının kontrollerini yaptı. Yapılan çalışmalarda giderlerde yaşanan tıkanmalar araçla açıldı. Yağış sonrası biriken pislik araçla çekilerek temizlenirken, yağmur suyu hatlarında yaşanabilecek tıkanmaların önüne geçildi.