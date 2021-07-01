Meral Akşener, Gebzeli esnafı ziyaret etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biz dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün Kocaeli’ye geldi. Ziyaretinin ilk durağı Gebze olan Akşener, Gebzeli esnafları ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Gebzeliler Meral Akşener’e yoğun ilgi gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı

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’ye geldi. Biz dizi ziyaret gerçekleştirmek için ilimize gelen Akşener, Çayırova Şekerpınar Gişeleri’nde coşkuyla karşılandı. Akşener’i karşılayanlar arasında; İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti GİK üyesi Cumali Durmuş,

İyi Parti

Aksaray Millletvekili Ayhan Erel, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, meclis üyeleri ve partililer yer aldı.

‘’GEÇİNEMİYORUZ’’

Büyük bir coşku ile karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Gebze’ye gelerek, Gebzeli esnaflar ile bir araya geldi. Gebzeli vatandaşların ve esnafların yoğun ilgi gösterdiği Akşener, esnaflara sorunlarını sorarak bir süre sohbet etti. Pandemi sürecinde zor günler geçiren ve yeni normalleşme kararları ile birlikte toparlanmaya çalışan esnaflara ‘geçinebiliyor musunuz?’ diye soran İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, ‘geçinemiyoruz” yanıtını aldı.

‘’HİÇBİR YER YARDIM ETMEDİ’’

Akşener, Gebze İsmet Paşa Caddesi üzerinde esnafları ziyaret ederken Esnaf Erdoğan Yaşar, “200 milyar borcum var, Cumhurbaşkanı gelsin benim borcumu ödesin. Karım engelli, çocuğum engelli. Her yere müracaat ettik hiçbir yer yardım etmedi. Her yere telefon açtım benim çocuğuma bile iş verilmedi. Yüzde 86 engelli çocuğum.” diyerek tepkilerini dile getirmesinin ardından Akşener’in talimatıyla esnafın bilgileri alındı. Akşener Gebze’deki esnaf ziyaretinin ardından Körfez ve Karamürsel esnaflarını da ziyaret edecek.