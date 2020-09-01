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Merhum Pembegüllü dualarla anıldı

Gebze Belediyesi eski Başkanı merhum Ahmet Pembegüllü vefat yıldönümünde kabri başında dualarla anıldı. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Penbegüllü’nün mesai arkadaşları katıldı

Merhum Pembegüllü dualarla anıldı

01 Eylül 2020 Salı 10:35

Gebze Belediyesi eski Başkanı Ahmet Pembegüllü vefat yıldönümünde mezarı başında anıldı. Merkez Mezarlığındaki kabri başındaki törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye başkan yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, Ali Kaya, Selamet Güner, birim müdürleri, Pembegüllü ailesi fertleri katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından merhum eski belediye başkanı Pembegüllü’nün ağabeyi Mehmet Pembegüllü anmaya katılan haziruna teşekkür etti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’mizin eski belediye başkanlarından merhum Ahmet Pembegüllü’yü kabri başında dualarla yad ettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.  





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