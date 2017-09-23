Merkezi ezan kaldırıldı!

İmamlara mesaj

Uzun yıllardır ilimizdeki bütün camilerde okunan merkezi ezan okuma sisteminin Kocaeli İl Müftülüğü tarafından imamlara gönderilen mesajla 15 gün kaldırıldığı bildirildi. Sistemin bakıma gireceği gerekçesiyle kaldırıldığı söylenen merkezi okuma sisteminin kaldırılasına din görevlileri ile vatandaşlarda tepki gösteriyor.

Aynı anda tek sesle okunuyordu

Merkezi ezan okuma sisteminde ilimizdeki bütün camilerde ezanlar tek bir merkezden ve tek bir kişinin okunuyordu. Merkezi sistemin kaldırılmasıyla birlikte her camiden birkaç dakika da olsa farklı saatlerde ezanlar okunacak. Ve cami imamlarının olmadığı saatlerde de herkes ezan okuyabilecek. Bu duruma cami imamları da vatandaşlarda karşı eliyor. 15 günlü bakım gerekçesini de kimse inandırıcı bulmuyor.



