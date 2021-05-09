Mesafeleri Büyükşehir Kaldırdı, Çiçekler Annelere Ulaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışında öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ailelerinin yanına gelemeyen öğrenciler için önemli bir etkinlik düzenledi. Mesafelerin sevgiye engel olamadığı etkinlik kapsamında, evlatlarının gönderdikleri çiçekler Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle annelere ulaştırıldı.

SEVGİYE ENGEL DEĞİL MESAFELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Gününde önemli bir etkinliğe imza attı. Evladı gurbette olan anneler için yapılan etkinlik için bir başvuru formu oluşturuldu. Annelerinden uzakta yaşayıp formu dolduran ve katılım şartları uygun olan kişilerin Kocaeli’de ikamet eden annelerinin adreslerine gidilerek, tebrik mesajları iletildi ve çiçekler hediye edildi. “Sevgiye Engel Değil Mesafeler” adı verilen etkinlik ile evlatlarının bu özel günde annelerini sevindirme imkânı sunuldu.

GURBET ELİNDEN GELEN ÇİÇEKLERLE SEVİNDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sevgiye Engel Değil Mesafeler” etkinliği kapsamında, başvuruda bulunan kişilerin tebrik mesajları çiçekler ile birlikte annelerinin adreslerine teslim edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına ilaveten şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da olması nedeniyle, Kocaeli dışında yaşayan evlatlarına hasret kalan annelerin, hüzünlü bekleyişi çiçekler ile mutluluğa döndü. Evlatları tarafından gönderilen çiçekleri gören anneler, sevinçten havalara uçtu.

KOCAELİ ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Türkiye’nin dört bir tarafından başvuruda bulunan kişilerin gönderdikleri çiçekler, Kocaeli’nin her yanına dağıtılarak annelerin mutlu olmalarına vesile olundu. Hakkâri’den Darıca’ya, Ardahan’dan Gebze’ye, İzmir’den İzmit’e gönderdikleri çiçeklerle Anneler Günü’nde annelerini unutmayan evlatlar, mesafelerin sevgiye engel olmadığını göstermiş oldu.

















