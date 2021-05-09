banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mesafeleri Büyükşehir Kaldırdı, Çiçekler Annelere Ulaştırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışında eğitim gören öğrencilerin çiçeklerini Kocaeli’nde ikamet eden annelere ulaştırdı.

Mesafeleri Büyükşehir Kaldırdı, Çiçekler Annelere Ulaştırıldı

09 Mayıs 2021 Pazar 11:18

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışında öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ailelerinin yanına gelemeyen öğrenciler için önemli bir etkinlik düzenledi. Mesafelerin sevgiye engel olamadığı etkinlik kapsamında, evlatlarının gönderdikleri çiçekler Büyükşehir Belediyesi’nin girişimiyle annelere ulaştırıldı.

 

SEVGİYE ENGEL DEĞİL MESAFELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Gününde önemli bir etkinliğe imza attı. Evladı gurbette olan anneler için yapılan etkinlik için bir başvuru formu oluşturuldu. Annelerinden uzakta yaşayıp formu dolduran ve katılım şartları uygun olan kişilerin Kocaeli’de ikamet eden annelerinin adreslerine gidilerek, tebrik mesajları iletildi ve çiçekler hediye edildi. “Sevgiye Engel Değil Mesafeler” adı verilen etkinlik ile evlatlarının bu özel günde annelerini sevindirme imkânı sunuldu.

 

GURBET ELİNDEN GELEN ÇİÇEKLERLE SEVİNDİLER

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Sevgiye Engel Değil Mesafeler” etkinliği kapsamında, başvuruda bulunan kişilerin tebrik mesajları çiçekler ile birlikte annelerinin adreslerine teslim edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına ilaveten şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da olması nedeniyle, Kocaeli dışında yaşayan evlatlarına hasret kalan annelerin, hüzünlü bekleyişi çiçekler ile mutluluğa döndü. Evlatları tarafından gönderilen çiçekleri gören anneler, sevinçten havalara uçtu.

KOCAELİ ÇİÇEK BAHÇESİNE DÖNDÜ

Türkiye’nin dört bir tarafından başvuruda bulunan kişilerin gönderdikleri çiçekler, Kocaeli’nin her yanına dağıtılarak annelerin mutlu olmalarına vesile olundu. Hakkâri’den Darıca’ya, Ardahan’dan Gebze’ye, İzmir’den İzmit’e gönderdikleri çiçeklerle Anneler Günü’nde annelerini unutmayan evlatlar, mesafelerin sevgiye engel olmadığını göstermiş oldu.

 







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Zabıtası Tam Kapanmada 7/24 Görev Yapıyor Kocaeli Zabıtası Tam Kapanmada 7/24 Görev Yapıyor
Pandemide Engellilerimizin Bizim İlgi Ve Şefkatimize Daha Çok İhtiyacı Var Pandemide Engellilerimizin Bizim İlgi Ve Şefkatimize...
10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı 10-16 Mayıs Engelliler Haftası Mesajı
Kadir Gecemiz Mübarek Olsun Kadir Gecemiz Mübarek Olsun
38 Günde 100 Ton Deniz Salyası Toplandı 38 Günde 100 Ton Deniz Salyası Toplandı
10 Yıl Önce Dikilen Erguvan Ağaçları Çiçek Açtı 10 Yıl Önce Dikilen Erguvan Ağaçları Çiçek...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli Zabıtası Tam Kapanmada 7/24 Görev...
Tam kapanma döneminde çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiren Kocaeli Zabıtası, rutin kontrollerini...

Haberi Oku