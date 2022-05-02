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Mesai arkadaşlarıyla Bayramlaştı

Belediye çalışanı mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  “Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim” dedi

Mesai arkadaşlarıyla Bayramlaştı

02 Mayıs 2022 Pazartesi 07:55

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mesai arkadaşlarıyla bayramlaştı. Ramazan Bayramı öncesinde, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye personelleriyle bir araya geldi.

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunda düzenlenen personel bayramlaşmasına katılan mesai arkadaşlarının tek tek bayramlarını tebrik eden Başkan Büyükgöz, “Dini ve milli bayramlarımız bir araya gelmenin, bir olmanın, diri olmanın ve kaynaşmamızın en güzide vesileleri. Haftanın son gününde, ilk olarak siz değerli mesai arkadaşlarımızla bayramlaşalım istedik. Bu vesileyle büyük Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim. Bayramımız mübarek olsun. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.
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