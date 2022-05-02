Mesai arkadaşlarıyla Bayramlaştı

Belediye çalışanı mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebze Belediyesi ailesinin mensubu siz değerli kardeşlerimin ve kıymetli ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ederim” dedi