Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna

Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gerektiren mesleklerin 48’den 81’e çıktığını ifade ederek, söz konusu meslekleri açıkladı





26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” ile 33 yeni mesleğe “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu getirildi. Böylece zorunlu meslek sayısı 48’den 81’e çıktı. Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 33 yeni meslekte de MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çalıştırılmayacaktır. TOBB tarafından kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen MEYBEM A.Ş tarafından düzenlenen “Mesleki Yeterlilik Belgesi” sınavları, Odamız işbirliği ile de ilimizde gerçekleştirilmektedir. Mesleğe mensup olan Kocaelili iş insanlarımız konu ile ilgili Odamızdan kapsamlı bilgi alabilirler” ifadelerine yer verdi.

TEBLİĞDE YER ALAN YENİ EKLENEN MESLEKLER: Bitim İşlemleri Operatörü, Boyama Operatörü, İplik Bitim İşleri Operatörü, İplik Eğirme Operatörü, Makine Montajcısı (Seviye 3), Makine Montajcısı(Seviye 4), Metal Kesimci, Metal Kesim Operatörü, Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi, Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü, Motosiklet Bakım Onarımcısı, Motor Testçisi(Seviye 4), Motor Testçisi(Seviye 5), Otomotiv Boyacısı (Seviye 3), Otomotiv Boyacısı (Seviye 4), Otomotiv Boya Onarımcısı, Otomotiv Kaportacısı (Seviye 3), Otomotiv Kaportacısı (Seviye 4), Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Prototipçisi(Seviye 4), Otomotiv Prototipçisi (Seviye 5), Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 3), Otomotiv Sac Şekillendirmecisi (Seviye 4), Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı, Ön İplik Operatörü, Ön Terbiye Operatörü, PVC Doğrama Montajcısı, Refrakterci (seviye 3), Refrakterci (Seviye 4), NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi, NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi, NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi, Tren Makinisti.





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