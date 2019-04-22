Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) Olağan 47. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Özgür Burak Akkol yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada, “211 üyemiz ile birlikte 185 bine yakın istihdam sağlayan bir topluluğu temsil eden Sendikamız adeta Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundadır. MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. ‘Sanayinin Dijital Dönüşümü’ vizyonuyla başlattığımız ‘MESS Teknoloji Merkezi’ projesi, teknolojideki son gelişmelerle işgücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak böylesi stratejik bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 10 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen Olağan 47. Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetimi çalışmalarına başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Özgür Burak Akkol üstlendi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni döneme ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Yönetim Kurulumuzu seçen üyelerimize, Genel Kurulumuzda bizi yalnız bırakmayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Bakanlık Teşkilatımız ve İşçi Sendikalarımıza teşekkür ederim. MESS olarak, Ülkemiz adına taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Üyelerimiz metal sanayisinin toplam satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. 185 bine yakın istihdam sağlayan 211 üyemiz ile birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundayız. Çalışma hayatındaki gelişmeler doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaçları da değişiyor, farklılaşıyor. Bu değişimi gözeterek sürekli ve açık iletişim içinde olmamızı sağlayacak yeni platformlar geliştireceğiz ve ortak akıl oluşturacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz. Çalışma barışını korumayı, işyerlerimizi geleceğe taşımayı ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmayı hedefleyeceğiz.”

MESS, sanayide dönüşümün lideri olacak

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, metal sanayi için dönüm noktası olacak yeni bir projeyi başlatmanın hazırlığı içinde olduklarını da anlatırken, şöyle devam etti: “Dünya hiç olmadığı kadar büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Bilginin üretilmesi ve teknoloji kullanımı küresel ekonominin en önemli aktörlerine dönüşmüş durumda. Bu alanda fark yaratan temel unsurların en önemlilerinden birini ise insan kaynağı oluşturuyor. Bilgiyi üretebilecek, teknolojiyi kullanabilecek yetkinlikte insan kaynağı olan ülkeler rekabette öne çıkıyor. Bu gerçekten hareketle MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. ‘Sanayinin Dijital Dönüşümü’ vizyonuyla başlattığımız ‘MESS Teknoloji Merkezi’ projesi, teknolojideki son gelişmelerle işgücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak böylesi stratejik bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.”

Özgür Burak Akkol, Hasan Özcan Aydilek, Bora Koçak, Haydar Yenigün, Erkan Kafadar, Tuna Arıncı, Aykut Özüner, Erol Bakan ve Ayhan Özel’den oluşan MESS Yönetim Kurulu üç yıl boyunca göreve devam edecek.



Özgür Burak Akkol kimdir?

Özgür Burak Akkol, iş hayatına ABD’de Nautilus Foods’ta başladı. 2003 yılında Koç Holding’e geçiş yaptı. Holding bünyesinde Denetim, İnsan Kaynakları ve Proje Geliştirme alanlarında görev aldı. Akkol, 2014 yılından bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapıyor.

MESS’in önceki çalışma döneminde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alan Akkol, aynı zamanda Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu ve Yürütme Komitesi Üyeliği ile MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Akkol, ayrıca TİSK’i temsilen İŞKUR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile Koç Topluluğu Spor Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı olan Akkol’un, Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de de yönetim kurulu üyeliği bulunuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Akkol, ayrıca Koç Üniversitesi’nden Executive MBA, Columbia Business School ve London Business School’dan Global Executive MBA dereceleri aldı.