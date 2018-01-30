MESS’in teklifiyle uzlaşma sağlandı

Türkiye ekonomisinin yaklaşık üçte birini temsil eden metal sektöründe dört ayı aşkın süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 24 saat içinde uzlaşıyla sonuçlandı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) yeni teklifi üzerine üç işçi sendikasıyla da imzalar atıldı. Çalışma barışı korunarak sürecin uzlaşmayla tamamlanmasıyla kazanan Türkiye oldu. 130 bin çalışanı kapsayan sözleşme, çalışan refahını artıracak önemli düzenlemeler içeriyor. Sosyal yardımlara yüzde 23 artış getirildi. Çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması konusunda da anlaşıldı. İki yıl yürürlükte olacak sözleşmede kıdeme dayalı ücret zammı da uygulandı.

Türkiye ekonomisinin can damarı olan metal sektöründeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Çelik-İş sendikalarıyla bir gün içinde peşi sıra yapılan müzakerelerle uzlaşmaya varıldı. Ekim ayından bu yana devam eden görüşmelerde işverenleri temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) metal sanayii ücret yapısında köklü iyileştirme getiren teklifi sonrasında sözleşmeler imzalandı. Grup Toplu İş Sözleşmesi, yaklaşık 130 bin çalışanı, aileleriyle birlikte hesaplandığında 600 bine yakın kişiyi ilgilendiriyor. MESS’in uzlaşma getiren teklifiyle çalışanların gelir düzeyinde piyasadaki diğer ücret zamlarına kıyasla daha yüksek oranda artış sağlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “Çalışma barışının korunması, üretimde sürekliliğin sağlanması ve çalışanların refahında yüksek oranda artış elde edilmesi için gereken adımları attık. Metal sanayiinde ücret düzenini yeniden tanımlayan teklifimiz, görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlanmasını sağladı” diye konuştu.

Yeni sözleşmenin bileşenleri

MESS ile üç işçi sendikası arasında imzalanan sözleşme, iki yıl boyunca geçerli olacak. Çalışanların ücreti üç temel bileşene göre değiştiriliyor. Ücret zammı kıdeme göre düzenlenirken kıdemin dışında bütün çalışanların saat ücretine 1,60 lira seyyanen zam yapıldı. Ücretlere sözleşme süresince her 6 aylık dönemde TÜFE oranında zam yapılacak.

Sosyal yardımlar yüzde 23 arttı

MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve eğitim, evlilik, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor. İmzalanan sözleşmeyle; sosyal yardımlara birinci yıl için yüzde 23 oranında artış getirildi.

Ayrıca yeni dönem toplu iş sözleşmesine göre çalışanlara tamamlayıcı sağlık sigortası yapılacak.

Önen: İş barışını sürekli kılalım

İşçi sendikalarıyla grup toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını değerlendiren MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, “Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan metal sektöründe toplu iş sözleşmesinin çalışma barışı korunarak imzalanması, ülkemize ve işimize bağlılığımızın göstergesidir. Hem ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreç hem de küresel rekabet koşulları nedeniyle iş barışının sürekli kılınmasına, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesine, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle “İşte Barış, Dünyayla Yarış” sözünü hep aklımızda tutmalıyız” dedi. MESS’in teklifiyle metal sanayiinde ücret düzeni yeniden tanımlanırken işletmelerde üretimin devamlılığının sağlandığını vurgulayan Önen, “Böylelikle geleceğe yönelik sürdürülebilir gelir artışının kapısı açıldı. Kazanan Türkiye oldu. Yeni dönem sözleşmemiz tüm metal sanayiine hayırlı olsun” diye konuştu.