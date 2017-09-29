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Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bu akşam için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor!

29 Eylül 2017 Cuma 17:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gönderilen uyarı mesajında, Marmara ve Kuzey Ege denizinde bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın Cumartesi günü akşam saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'in batısında yarın rüzgarın, ilk saatlerden itibaren kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75km/sa), yer yer 7 ila 9 (60-90km/sa) kuvvetinde, kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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