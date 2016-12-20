İlimiz için uyarılarda bulunan Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü bugün, yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur beklediklerini belirtti.
Gündüz en yüksek 7 derece gece ise en düşük 1 derece aralığında olması beklenen hava sıcaklıklarının cumartesi günü 9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji uyardı!
Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava bugünden itibaren ilimizde de kendini gösterecek.
İlimiz için uyarılarda bulunan Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü bugün, yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur beklediklerini belirtti.