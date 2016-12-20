Meteoroloji uyardı!

İlimiz için uyarılarda bulunan Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü bugün, yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur beklediklerini belirtti.



Gündüz en yüksek 7 derece gece ise en düşük 1 derece aralığında olması beklenen hava sıcaklıklarının cumartesi günü 9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.