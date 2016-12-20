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Meteoroloji uyardı!

Ülke genelinde etkisini gösteren soğuk hava bugünden itibaren ilimizde de kendini gösterecek.

Meteoroloji uyardı!

20 Aralık 2016 Salı 16:43


İlimiz için uyarılarda bulunan Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü bugün, yarın ve perşembe günü karla karışık yağmur beklediklerini belirtti.
 
Gündüz en yüksek 7 derece gece ise en düşük 1 derece  aralığında olması beklenen hava sıcaklıklarının cumartesi günü 9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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