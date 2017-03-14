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Meteoroloji'den Kocaeli için önemli uyarı

Meteoroloji'den Kocaeli için önemli uyarı

Meteoroloji'den Kocaeli için önemli uyarı

14 Mart 2017 Salı 22:21

 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kocaelililer için önemli uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ege kıyıları ve Antalya'nın kıyı kesimleri dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde İç Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre...

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimler ile Karadeniz'de kuzey ve batı, doğuda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60km/sa) esmesi bekleniyor. 

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