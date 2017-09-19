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Meteoroloji'den Kocaeli'ye yağış uyarısı

Meteoroloji, Kocaeli için yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den Kocaeli'ye yağış uyarısı

19 Eylül 2017 Salı 15:45

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Son günlerde ilimizde etkili olan sıcak hava cuma günü yerini sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda sıcaklığın yarın hissedilir derecede artacağı, perşembe günü de sıcaklığın mevsim normalleri civarına düşeceği belirtildi.

 İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN UYARI

"Yaptığımız tahminler doğrultusunda geçtiğimiz iki hafta boyunca bölgemiz sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre; hava sıcaklığının yarın (20 Eylül 2017 Çarşamba) Marmara bölgesinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bekleniyor. Ancak 21 Eylül 2017 Perşembe günü bölgemizde hissedilir olmak üzere (6-10 derece) azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Aynı zamanda 21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya'da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü bölgemiz genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor."

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