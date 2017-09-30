Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevresindeki yağışların gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.