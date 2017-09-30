Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevresindeki yağışların gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji kentimizi şiddetli yağmura karşı uyardı. Yapılan uyarıda sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar beklendiği duyuruldu