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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji kentimizi şiddetli yağmura karşı uyardı. Yapılan uyarıda sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar beklendiği duyuruldu

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

30 Eylül 2017 Cumartesi 13:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli ve çevresindeki yağışların gece saatlerinden sonra ve pazar günü çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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