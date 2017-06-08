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Meteoroloji'den uyarı!

Meteoroloji, Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji'den uyarı!

08 Haziran 2017 Perşembe 18:11

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentimizde beklenen kuvvetli yağış için saat verdi. Yağışların bugün(Perşembe) saat 22.00 ile yarın(cuma) saat 14.00 arasında etkili olması bekleniyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerine kadar İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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