Meteorolojiden uyarı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün acil koduyla gönderdiği uyarı yazısına göre, bölgemizde halen devam etmekte olan yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve şiddetli gerçekleşmesi bekleniyor. Vatandaşlar kuvvetli yağış sebebiyle sel, yıldırım düşmesi ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı. Yağışın bu akşam 21.00’den sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.







