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Meteoroloji'den zehirlenme uyarısı

Meteoroloji, soba ve baca gazı zehirlenmeleriyle ilgili uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den zehirlenme uyarısı

05 Ocak 2017 Perşembe 22:27


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı; "Rüzgarın; Bugün ve yarın (Cuma) Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklenmektedir. Güney yönlerden esen rüzgarın yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yön değiştirerek kuzeybatı (karayel) yönüne dönmesi beklenmektedir. Başta soba ve baca gazı zehirlenmeleri olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, iç bölgelerde kar erimeleri, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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Meteorolojiden Zehirlenme Uyarısı
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