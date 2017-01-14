Metin Külünk söyleşisi ertelendi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün katılımıyla bugün gerçekleşecek olan “15 Temmuz ve Sonrası” isimli söyleşi ileri bir tarihe ertelendi.

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bu akşam AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk’ün katılımıyla yapılması planlanan söyleşi, TBMM’de devam eden Yeni Anayasa Görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.