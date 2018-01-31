banner328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Metro Hattı'nın ihalesi yarın yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca arasında yapılacak olan metro hattının ihalesi, 1 Şubat Perşembe günü (Yarın) saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Metro Hattı'nın ihalesi yarın yapılıyor

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca arasında yapılacak olan metro hattının ihalesi, 1 Şubat Perşembe günü (Yarın) saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Çok sayıda firmanın katılmasının beklendiği ihale, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılacak. Gebze Metrosu, tam otomatik sürücüsüz olması, yüzde 94’ünün tünelde hizmet vermesi, doğa dostu özelliğini taşıması ve merkezden müdahaleye imkân tanıması gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Giresunlular Köşker’e geldi Giresunlular Köşker’e geldi
2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı 2 bin 232 ton tıbbi atık toplandı
Burseya Dağı'nın stratejik önemi Burseya Dağı'nın stratejik önemi
Reysaş Lojistik Ortaokulu'ndan ziyaret Reysaş Lojistik Ortaokulu'ndan ziyaret
Fenerbahçe camiasının acı günü Fenerbahçe camiasının acı günü
Hünkar Çayırı satışı durduruldu Hünkar Çayırı satışı durduruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Giresunlular Köşker’e geldi
Kocaeli Giresun Dernek Federasyonu Başkanı Olgun Kandemir ve Giresun Dereli Derneği yönetimi Gebze Belediye...

Haberi Oku