Metro Hattı'nın ihalesi yarın yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze-Darıca arasında yapılacak olan metro hattının ihalesi, 1 Şubat Perşembe günü (Yarın) saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Çok sayıda firmanın katılmasının beklendiği ihale, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılacak. Gebze Metrosu, tam otomatik sürücüsüz olması, yüzde 94’ünün tünelde hizmet vermesi, doğa dostu özelliğini taşıması ve merkezden müdahaleye imkân tanıması gibi özellikleri ile ön plana çıkıyor.