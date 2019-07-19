"Metro kaliteli ulaşım sunacak!"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Esnaf ve İş Adamları Derneği (GESİDER) Başkanı Nurullah Sular ve yönetimini ağırladı. GESİDER yöneticileri Rasim Küçükgüzel, Mustafa Kurşun, Hakan Koç, Cengiz Karakol, Sefa Öztürk, Yunus Kahraman'ın hazır bulunduğu ziyarette Büyükakın, "Gebze esnafımızın ve vatandaşlarımızın beklediği daha güvenli daha kaliteli trafik için çalışıyoruz. Metro projemiz, esnafımızın ve halkımızın beklediği kaliteli ulaşıma büyük katkı sunacak” dedi.







GESİDER yöneticilerinin Eski Çarşı ile ilgili hazırladığı proje dosyasını inceleyen Büyükakın, "Büyükşehir Belediyesi olarak üstümüze düşen bir vazife olur ise gerekeni yapacağız" açıklamasını yaptı.





Gebze'nin trafiğini rahatlatacak bir çalışmayı da hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Genel Sekreterliğim döneminde Gebze bölgesinin trafik problemi ile ilgili bir çalışma yapmıştım. İlgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Bu çalışmayı hayata geçirip Gebze trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağız."dedi.





Gebze Kent Meydanı'nda devam eden Metro çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Metro çalışmalarımızın bir ayağı olan Gebze Meydanı’ndaki esnaflarımızın taleplerini yerinde gördük ve gerekli talimatları verdik. Meydandaki çalışmaları bitirmek tek arzumuz. Bu vesileyle çevre esnafımızın da karşılaştığı sıkıntıları ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

AA