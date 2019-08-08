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Metro Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın Metro Projesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiği açıkladı.

Metro Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:44

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze-Darıca Metro Projesi ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.  Yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan Metro Projesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiğini ifade eden Başkan Büyükakın, bu devir ile projeye harcanacak maliyetin vatandaşların hizmetine sunulacağının altını çizdi. Metro Projesi inşaat alanında yapılan açıklamada AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, il ve ilçe protokolü de hazır bulundu.

 

YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK

Gebze-Darıca Metro Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli’yi çok yakından ilgilendiren açıklamada bulundu. Metro Projesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildiğini kaydeden Büyükakın” Projenin kapsamlı maliyeti 5 milyar lira. Bu da belediyemizin 5 yıllık yatırım bütçesine eşdeğer kapasitede. Bu devir ile Kocaeli’de vatandaşlarımıza yönelik projeler üretilecek. Yeni yatırımların önü açılacak.” dedi. 

 

“RAYLI SİSTEMLERİN PAYINI İKİ KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kocaeli’deki ulaşım ağının önümüzdeki süreçte daha işlevsel olması adına raylı sistemler ve toplu taşıma noktasında en üst seviyelere çıkarmak için projelere devam edeceklerinin altını çizen Başkan Büyükakın” Kocaeli’deki ulaşım ağını yeniden yapılandırmak adına raylı sistemlerin payını artıracağız. Toplu taşımanın Kocaeli’deki toplam ulaşımdaki payı yüzde 16. Yani bütün yolculukların yüzde 16’sı toplu taşıma ile yapılıyor. Biz bu yüzdeyi iki katına çıkarmak istiyoruz. Raylı sistemin payı ise yüzde 7 civarında. Bu oranı da yüzde 14’e çıkarma hedefindeyiz. Eğer bunları başarırsak gelecekte vatandaşlarımız daha mutlu bir Kocaeli’de seyahat edebilecek.” İfadelerini kullandı.

 

GEBZE’YE ULAŞIM RAHATLAYACAK

Başkan Büyükakın Metro Projesi inşaatında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi “ Çevreyi rahatlatmak için meydandaki istasyonu hızlıca tamamlamak istiyoruz. Ocak ayına kadar bu kısmı bitirip, Gebze Kent Meydanı’nı rahatlatacağız. Tünellere inmemiz 2020’nin sonuna kadar sürecek. Bölgede belki 2 sene bir sıkıntı yaşanacak. Ama Metro Projesi tamamlanınca 50 sene bu bölgede huzur içinde yaşayacağız, ulaşımda konforlu bir hayat süreceğiz. Gebze ve Darıca’ya insanlarımız kolayca ulaşım sağlayacak.” şeklinde konuştu.

 

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞÜLDÜ

Başka Büyükakın Metro’nun devri ile ilgili süreçten de bahsetti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın” Metro Projesi’nin Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıllık yatırım bütçesi kadar olduğunu kendilerine ilettik. Bu maliyetin Kocaeli’deki vatandaşlara yönelik yapılacak yatırımları etkileyeceğini ifade etti. Kendileri bu noktada bizi haklı buldu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına talimat vereceklerini söylediler. Hemen irtibata geçtik. Genel Sekreterimiz dün başvurularımızı yaptı.  İnşallah bundan sonra metromuzu Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığımız yapacak. Biz de bu bütçemizi başka hizmetlere kaydıracağız. Emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyorum” dedi.

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