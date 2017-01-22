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Metro’da güzergah tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Metrosu için proje çalışmalarını başlatırken, bu çok büyük projenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yaptırılmasına yönelik girişimlerini sürdürüyor.

Metro'da güzergah tamam

22 Ocak 2017 Pazar 15:45

 Öte yandan önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Metrosu için oluşacak istasyon ve güzergâhları da belirlendi. İhale kapsamında güzergah etütleri yapılarak, geliştirilecek güzergah alternatifleri için uygun ölçeklerde karşılaştırmalı güzergah araştırmaları hayata geçirildi. Etüt sonuçları doğrultusunda uygun güzergah belirlenirken, istasyon yerleri de  tespit edildi.

12 İSTASYON BULUNACAK

Kocaeli’deki ilk metronun istasyon noktaları , Darıca Sahili İstasyonu, Farabi Devlet Hastanesi, TCDD Tren İstasyonu, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Merkez İstasyonu, Gebze Belediye- Akse Sapağı İstasyonu, Gaziler İstasyonu, , Güzeller OSB İstasyonu, GOSB İstasyonu, Balçık sanayi İstasyonu, Mollafenari Sapağı İstasyonu ve Mollafenari Köyü İstasyonu olarak belirlendi. Çift hatlı olarak planlanan metronun uzunluğu 14.6 km. olacak ve bu güzergahta 12 istasyon bulunacak. Darıca GOSB arasındaki ilimizin ilk metro sisteminin Marmaray ile de bağlantısı da olacak. Sistemin günde 4800 yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. 

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Metro’da Güzergah Tamam
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