Mevlid-i Nebi Haftası Programı

Çayırova Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftasına özel bir program düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 21 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da

Çayırova Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftasına özel bir program düzenledi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 21 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da başlayacak programa TV ekranlarından yakından tanınan ve sohbetleriyle beğeni toplayan İlahiyatçı Yazar Mustafa Karataş’ın yanı sıra, İlahi ve Ezgi Sanatçısı Sedat Uçan, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya 1.’si Mehmet Bilir katılacak.









