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Meydan İçin İhale Yapıldı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski valilik binasının bulunduğu alana yaptırılacak olan Kent Meydanı ve yeraltı otopark ihalesi Büyükşehir İhale Salonunda yapıldı.

Meydan İçin İhale Yapıldı!

21 Aralık 2016 Çarşamba 10:11

İhaleye 7 firma katıldı. Kocaeli’de ilk kez uygulanacak olan ve araçların zahmetsizce park edilebileceği yarı otomatik sistemli işleyecek otopark, 357 araç kapasitesinde olacak. Kent Meydanı ise 6 bin 600 metre kare alana kurulu olacak ve Kocaeli’ye değer katacak.

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