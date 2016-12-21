Meydan İçin İhale Yapıldı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski valilik binasının bulunduğu alana yaptırılacak olan Kent Meydanı ve yeraltı otopark ihalesi Büyükşehir İhale Salonunda yapıldı.

İhaleye 7 firma katıldı. Kocaeli’de ilk kez uygulanacak olan ve araçların zahmetsizce park edilebileceği yarı otomatik sistemli işleyecek otopark, 357 araç kapasitesinde olacak. Kent Meydanı ise 6 bin 600 metre kare alana kurulu olacak ve Kocaeli’ye değer katacak.