banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Meydanda kitap okudular!

Kütüphane Haftası nedeniyle, Gölcüönü Meydanında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Meydanda kitap okudular!

27 Mart 2019 Çarşamba 16:09

Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker,  Kurum Müdürleri,  Okul Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Kaymakam Güler, " Bu güzel etkinliği bir farkındalık günü olması, kitap okumanın ne kadar güzel olduğunu insana neler kattığını hepimiz zaten biliyoruz, ama Gölcüönü Meydanından her geçen Gebzeli vatandaşlarımızın da farketmesini istediğimiz için bugün burada bu etkinliği yaptık. Sizlerde davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hakikaten ilimsiz irfansız kitapsız bir toplum düşünmek mümkün değil. Bir insanın kişiliğinin gelişmesinde bilgi ve donanımlığın artmasında en önemli faktör kitaplardır.  Sevgili gençler lütfen kitap okuyalım, kitap okumayı alışkanlık haline getirelim." dedi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bıyık’tan Gençlere Özel Projeler Bıyık’tan Gençlere Özel Projeler
İMO'da Laboratuvar Numune Toplama Eğitimi İMO'da Laboratuvar Numune Toplama Eğitimi
"Halkın memnun olduğu belediyecilik yapacağız"
En Fazla Seçmen Gebze'de En Fazla Seçmen Gebze'de
Elektriğe Zam Yapılmayacak Elektriğe Zam Yapılmayacak
Topuklu Efe'den Destek Mesajı Topuklu Efe'den Destek Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Bıyık’tan Gençlere Özel Projeler
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, yeni dönemde her yaştan herkese...

Haberi Oku