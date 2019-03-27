Meydanda kitap okudular!

Programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Sayın Adnan Köşker, Kurum Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Kaymakam Güler, " Bu güzel etkinliği bir farkındalık günü olması, kitap okumanın ne kadar güzel olduğunu insana neler kattığını hepimiz zaten biliyoruz, ama Gölcüönü Meydanından her geçen Gebzeli vatandaşlarımızın da farketmesini istediğimiz için bugün burada bu etkinliği yaptık. Sizlerde davetimize icabet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hakikaten ilimsiz irfansız kitapsız bir toplum düşünmek mümkün değil. Bir insanın kişiliğinin gelişmesinde bilgi ve donanımlığın artmasında en önemli faktör kitaplardır. Sevgili gençler lütfen kitap okuyalım, kitap okumayı alışkanlık haline getirelim." dedi.