Meyve Ağaçları Korunmalı, Geleneksel Meyvecilik Yaşatılmalı

Geleneksel sebze ve meyvecilik için bir çok kurum çalışma yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki çiftçilere meyve fidanı dağıtmaya başladı.

Belediye tarafından çiftçilere dağıtılan fidanların listesine baktığımızda, Kocaeli bölgesine özgü meyve fidanlarının olmadığını gördüm. Keşke Kocaeli’ye özgü meyve çeşitlerinide dağıtarak geleneksel meyveciliğin yaşatılmasına destek olunsa.

Kocaeli bölgesinde üzüm ve kiraz başta olmak üzere bir çok meyve çeşidi bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir başta olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz bölgeye özgü meyve fidancılığını destekleseler.

İşin acı tarafı, Kocaeli genelindeki köylerde bir çok asırlık meyve ağacı bakımsızlık ve ilgisizlikten yok oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Köylerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık Bey'in köylerdeki meyve ağaçlarının korunup yeni meyve fidanlarının dikilmesi ile ilgili özel çalışma yapacağına inanıyorum. Kocaeli'ye özgü geleneksel meyvecilik yaşatılmalı, mevcut meyve ağaçları korunup yaşatılmalı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan meyve fidanı kampanyası önemli, bu kampanya kapsamına geleneksel meyve fidanları da ilave edilip desteklenmesi için vakit geçirilmeden çalışma başlatılmalı.

Kocaeli Büyükşehir'den Meyve Fidanı Kampanyası

Kırsal kalkınma programlarını aralıksız olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı meyve fidanı dağıtacak. “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında Büyükşehir, mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek.

Konuyla ilgili belediye tarafından yapılan yazılı basın açıklamasını sizlerle paylaşıyorum.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ya da çiftçi belgelerini belirtilen tarihe kadar getirmeleri yeterli olacak.

220 BİN FİDAN DAĞITILDI

Büyükşehir, Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 2014 yılında itibaren 2.250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin adet mavi sertifikalı ceviz fidanı ve 20 bin adet 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verdi. Bu proje ile birim alandan en fazla verim elde edilen, iklim şartlarına uyumlu, ekonomik getirisi yüksek meyve çeşitleri yetiştirilmesi hedefleniyor.

2500 ÇİFTÇİYE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Diğer yandan çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçe tesis etmek amacıyla yaklaşık 1.000 adet kivi fidanı ve 12 dekar kivi bahçesi yapım malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca 350 mahallede 2.500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği de verildi.

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GAZİLER DAĞI’NDA ÖZENLİ ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze’de oturan vatandaşların dinlenip piknik yapabileceği en gözde yerlerden birisi olan Gaziler Dağı’nda geçtiğimiz aylarda yangın çıkmıştı. Çıkan yangın sonucunda yanan kısımların ağaçlandırma çalışması kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yanan ağaçlar kaldırıldı. Alanda hummalı çalışmaya hemen başlayan Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ağaçların kök kısımlarını dışarı çıkartarak bölgeden uzaklaştırdı. Alanı reglaj çalışması ile düzelten Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, aplikasyon çalışması yaparak dikilecek yetişkin fidanlar için iş makinaları ile çukurlar açtı. Yetişkin fidanlar, açılan çukurlara konularak toprakla buluşturuldu.

Evet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlara ve fidan dikmeye büyük önem veriyor. Vatandaşların ve kamuoyunun, belediyenin bu çalışmasına sahip çıkıp destek olması gerekiyor.

Ormanlarımıza sahip çıkıp korumalıyız. Asırlık meyve ağaçlarınızı yaşatmalıyız.

Yeni meyve fidanları dikerek en büyük hayır işini yapmalı ve geleneksel meyvecilik kültürümüze sahip çıkıp, koruyarak gelecek kuşaklara emanet etmeliyiz.



