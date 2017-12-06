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Meyve ve Sebze Hali’ne anlamlı ziyaret

Yerli malı teşviki için yarının geleceği çocuklarımızdan Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’ne anlamlı ziyaret. Hali gezen öğrenciler görevlilerden meyve ve sebzeler hakkında bilgi aldı

Meyve ve Sebze Hali'ne anlamlı ziyaret

06 Aralık 2017 Çarşamba 16:12

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali, 4. sınıf öğrencilerini ağırladı. Yerli Malı Haftası etkinlikleri öncesinde Körfez Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Halini ziyaret etti. 80 öğrencinin katıldığı gezide, ülkemizde üretimi gerçekleştirilen sebze ve meyveler tanıtıldı. Çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali’nde yer alan sebzelerin nerede, nasıl üretildiği ve tarladan sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı. Hali gezip bilgi alan öğrencilere görevliler tarafından mandalina ve portakal ikram edildi.

FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA

Körfez Fatih İlkokulu Müdürü Atilla Öztürk, “Yerli Malı Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak ve sosyal sorumluluklarını artırmak adına, öğrencilerle birlikte Sebze ve Meyve Hali’ne ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yerli mallarımızın hale geliş sürecini haldeki çalışanlardan, yerinde görerek öğrendiler. Bize kapılarını açan hal esnafına, bu değerli imkânları ilimize kazandıran Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yerli Malı haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler halden alacakları yerli ürünleri velileri ile birlikte okulda kurulacak pazarda satacak.

“YÜZDE 80’İ KENDİ KAYNAKLARIMIZDAN”

İki yıldır yerli malı haftalarında çocuklara Hali gezdirdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali yetkilileri, “Ülke olarak sebze ve meyve ihtiyacını dışarıdan ithal etmeden, kendi kaynakları ile sağlayan, dünyada çok az ülke vardır. Amacımız dünyadaki ender ülkelerden olan ülkemizin bu konudaki kendi kendine yeterliliğini çocuklarımıza göstererek farkındalık oluşturmak. Bu konuda ülke olarak çok şanslıyız, ürünlerin yüzde 80’ini kendi kaynaklarımızdan karşılıyoruz. Yılın her mevsiminde meyve sebzenin her türlüsüne anında ulaşabilecek bir ülkede yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

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