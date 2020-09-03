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Mezarlık düzenlemesi için ihale yapıldı

Kocaeli genelindeki mezarlıklarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi

Mezarlık düzenlemesi için ihale yapıldı

03 Eylül 2020 Perşembe 11:00

Kocaeli’nin birçok noktasında çevre düzenleme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıkların daha düzenli olması için de çevre düzenleme çalışmalarını ihmal etmiyor. Mezarlıklarda yapılacak olan çeşitli işler için “Kocaeli Geneli Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Düzenleme, Yapım, Tadilat ve Tamirat Yapılması İşi” ihalesi gerçekleştirildi.

 

TEL ÇİT VE TAŞ DUVAR İŞLERİ YAPILACAK

Mezarlıkların düzenli ve temiz olması için özenli çalışmalar gerçekleştiren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, bu alanların tel çit ve taş duvar işlerini düzenli olarak yapıyor. Mezarlıklara yönelik çevre düzenleme çalışmalarının devam etmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıktı.

 

13 FİRMA TEKLİF VERDİ

“Kocaeli Geneli Muhtelif Mezarlıklarda Çevre Düzenleme, Yapım, Tadilat ve Tamirat Yapılması İşi” için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası ihale salonunda gerçekleştirilen ihaleye 13 firma teklif verdi. İhale kapsamında en düşük teklif 10 milyon 121 bin TL ile Rast Madencilik - SYA İnşaat’tan ortaklığından gelirken en yüksek teklif 16 milyon 203 bin TL ile Fetih 1453 Atık Yönetimi firmasından geldi.

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