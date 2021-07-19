Mezarlıklar bayram hazır, ziyaretçilere ikram

Kurban bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaparak ziyarete hazır hale getiren Çayırova Belediyesi, ziyarete gelen vatandaşlara çay, lokum ve kolonya ikram ediyor.

Kurban bayramı öncesi ilçede bulunan mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaparak ziyarete hazır hale getiren Çayırova Belediyesi, ziyarete gelen vatandaşlara çay, lokum ve kolonya ikram ediyor.

Vatandaşların bayram süresince yoğun olarak ziyaret edeceği mekânlar arasında yer alan mezarlıklar, belediye ekipler tarafından temizlenerek bayrama hazır hale getirildi.

Akse ve Şekerpınar mahallelerinde bulunan mezarlıkları vatandaşların rahat bir şekilde ziyaret etmeleri için hummalı bir çalışma gerçekleştiren belediye ekipleri, ziyarete gelen vatandaşlara ikramda bulunuyor. Şekerpınar ve Akse Mezarlığı girişinde stant açan belediye ekipleri, mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara kolonya, çay ve lokum ikram ediyor.

CAMİLER TEMİZLENDİ

Öte yandan ilçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi de ilçede bulunan Cami ve Cem Evi’nde bayram temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında tüm ibadethanelerde ahize, halı, pencere, vestiyer, mihrap, minberler temizlendi.





















