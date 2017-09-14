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Mezarlıklar elden geçiriliyor

Mezarlıklarda çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Mezarlıklar elden geçiriliyor

14 Eylül 2017 Perşembe 16:54

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde bulunan mezarlıklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda mezarlıklarda taş duvar imalatları gerçekleştiriliyor. Arslanbey, Kartepe ve Karatepe mezarlıklarında duvar ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı.

 

TAŞDUVAR İMALATLARI YAPILDI

Çalışmalar kapsamında mezarlıklarda taş duvar imalatları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Arslanbey mezarlığında 275 metre uzunluğunda 375 metre kare taş duvar yapıldı. Projelerde Kartepe mezarlığına 180 metrekare, Karatepe mezarlığına ise 190 metrekare taş duvar imalatı yapıldı.

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