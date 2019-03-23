Mezarlıklara 14 Bin Metre Duvar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2018 yılından bu yana mezarlık çevrelerine 14 bin metre taş duvar inşa etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki mezarlıkların bakımına ve düzenlenmesine özen gösteriyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri 2018 yılından bu yana toplam 14 bin metre uzunluğunda mezarlık çevrelerine taş duvar inşa etti. Ekipler çalışmaları devam eden mezarlıklarla birlikte toplam 17 bin 500 metre taş duvar inşa etmeyi hedefliyor. Vatandaşların memnuniyetini kazanan çalışmalarda, mezarlıkların görünümü kente yakışır hale getiriliyor.

53 MEZARLIKTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri yürüttükleri özenli çalışmalarla şuana kadar, 14 bin metre ile 53 mezarlığın çevre duvar yapım işlerini tamamladı. Çalışmaları devam eden 14 mezarlıkta ise duvar inşa inşasına devam ediliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla toplamda 81 mezarlığın çevre duvarları inşa edilmiş olacak.

MEZARLIKLARIN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi birçok çalışmasıyla yeşile ve çevre düzenlemesine önem veriyor. Şehrin çeşitli yerlerindeki mezarlıklar, olmayan veya eskiyen çevre duvarlarıyla kötü bir görünüme neden oluyordu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkların daha güzel bir görünüme kavuşabilmesi için çevre duvar inşasını ve iç kısımların düzenlemesini titizlikle yapıyor.