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Mezuniyet heyecanı

Hisar Okulları Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Okulun Kültür Sarayında iftar yemeği ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda velilerin katılımı yoğundu.

Mezuniyet heyecanı

22 Mayıs 2018 Salı 13:47

 Hisar Okulları Anadolu Lisesin’  de Mezuniyet Heyecanı

 Açılış konuşmasını Anadolu Lisesi Müdürü Musa Karaca yaptı. Karaca İlk mezunlarını vermenin heyecan ve gururunu yaşadığını dile getirerek, bu zamana kadar öğrencilerine eğitim veren öğretmenlerine, her zaman destekçisi olan velilerine teşekkürlerini sundu. Öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Karaca, hepsini sevgiyle kucakladıklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı. Öğrenciler Sınıf Öğretmenlerinin yaptıkları konuşmalar ile duygulu anlar yaşadı. Program slayt gösterileri ile devam edip, kep ve diploma töreni ile son buldu. 
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