Hisar Okulları Anadolu Lisesin’ de Mezuniyet Heyecanı



Açılış konuşmasını Anadolu Lisesi Müdürü Musa Karaca yaptı. Karaca İlk mezunlarını vermenin heyecan ve gururunu yaşadığını dile getirerek, bu zamana kadar öğrencilerine eğitim veren öğretmenlerine, her zaman destekçisi olan velilerine teşekkürlerini sundu. Öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyen Karaca, hepsini sevgiyle kucakladıklarını belirterek konuşmasını sonlandırdı. Öğrenciler Sınıf Öğretmenlerinin yaptıkları konuşmalar ile duygulu anlar yaşadı. Program slayt gösterileri ile devam edip, kep ve diploma töreni ile son buldu.