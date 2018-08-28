MFÖ, 30 Ağustosta Fuar’da

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde bu hafta iki dev isim sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında yaz boyunca süren konserlerin finali 30 Ağustos Zafer Bayramında MFÖ konseriyle yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz konserleri Sekaparkta devam edecek. 02 Eylül Pazar Kibariye konseriyle başlayacak Sekapark Yaz Konserleri, 08 Eylül Cumartesi Züleyha Ortak Enbe Orkestrası; 14 Eylül Cuma Serdar Ortaç konseri ile sürecek.

ZAFER BAYRAMI ÇOŞKUSU

Pop-rock türündeki parçalarıyla kendilerine bir hayran kitlesi oluşturan Mazhar-Fuat-Özkan, bilinen adıyla MFÖ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde Saat 21.00’de Kocaelili hayranlarıyla buluşacak. MFÖ; Yalnızlık Ömür Boyu, Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden, Benim Hala Umudum Var, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Sarı Laleler, Hep Yaşın 19 gibi tüm zamanlara damgasını vurmuş en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Kocaeli Fuarı’nda verecekleri konserle yaşatacak.

PAZAR KİBARİYE KONSERİ

Sevilen şarkıcı Kibariye 02 Eylül Pazar saat 20.00’da Sekapark’ da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde sahne alacak. Sekaparkta Kibariye ile başlayan konserler, 08 Eylül Cumartesi Züleyha Ortak Enbe Orkestrası; 14 Eylül Cuma Serdar Ortaç konseri ile sürecek.