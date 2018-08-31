MFÖ şarkıları hep birlikte söylendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında yaz boyunca süren konserlerin finali 30 Ağustos Zafer Bayramında MFÖ konseriyle yapıldı. Mazhar-Fuat-Özkan veya bilinen adıyla MFÖ, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi'nde Kocaelili hayranlarıyla buluştu. Binlerce Kocaelilinin katıldığı konserde MFÖ’nün sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU YAŞANDI

Yılların eskitemediği en eski müzik gruplarından MFÖ; Yalnızlık Ömür Boyu, Ele Güne Karşı, Güllerin İçinden, Benim Hala Umudum Var, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da, Sarı Laleler, Hep Yaşın 19 gibi tüm zamana damgasını vurmuş en sevilen şarkılarından oluşan repertuvarlarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusunu Kocaeli Fuarı’nda verdikleri konserde yaşattı.

KOCAELİ MFÖ’YE DOYAMADI

Konser alanını dolduran binlerce Kocaelili, grubun sevilen şarkılarına eşlik etti. 1,5 saatlik konser sonunda konseri tamamlayan MFÖ, izleyenlerin ısrarıyla ikinci kez sahneye çıkarak birkaç şarkı daha söyledi. Kocaeli Fuarını dolduran binlerce hayranını kırmayarak sahneye tekrar çıkan MFÖ, bolca alkış aldı.







PAZAR KİBARİYE KONSERİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz konserleri Sekaparkta devam edecek. 02 Eylül Pazar Kibariye konseriyle başlayacak Sekapark Yaz Konserleri, 08 Eylül Cumartesi Züleyha Ortak Enbe Orkestrası; 14 Eylül Cuma Serdar Ortaç konseri ile sürecek. Sevilen şarkıcı Kibariye 02 Eylül Pazar Saat: 20.00’da Sekapark’ da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde sahne alacak.