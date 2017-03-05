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MHP binasına pankart!

MHP binasına pankart!

MHP binasına pankart!

05 Mart 2017 Pazar 13:02

16 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve yeni anayasa referandumuna, “evet” diyecek olan Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalara başladı. Birkaç gün öncesinde il başkanı Aydın Ünlü öncülüğünde sahaya inen MHP’liler, dün ise yapılacak referandum çerçevesinde il binasının dış cephesine Devlet Bahçeli’nin dev fotoğrafı ve altında “ Hakkın Yolunda, Milletin Yanında” sloganıyla işlenmiş dev posteri astı. MHP’nin önümüzde ki günlerde daha derin ve kapsamlı çalışmalarla seçmene inerek kampanya için “evet” çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

ÜNLÜ, DERİNCE’DEN REKOR BEKLİYOR!

Kocaeli’de çalışmalar için yavaş yavaş sahaya inen MHP’de İl Başkanı Aydın Ünlü, SKM yöneticileriyle bir araya gelerek çalışmaları şekillendiriyor. Gebze ziyaretinin ardından Derince’de programa katılan Ünlü, “Derince’den rekor evet oyu bekliyorum” dedi.

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MHP Binasına Pankart!
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