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MHP Kocaeli’nin Gündemi “Askıda Ekmek Projesi”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin askıda ekmek projesi Kocaeli teşkilatını hareketlendirdi. MHP Kocaeli İl Başkanlığı askıda ekmek projesine yönelik bugün 12 ilçede 14:00’de basın açıklaması yapacak.

MHP Kocaeli'nin Gündemi 'Askıda Ekmek Projesi”

27 Temmuz 2018 Cuma 09:40

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu. Zamma tepki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "Yüzde 15'lik zam insani ve vicdani değil. Ankara'dan askıda ekmek projesini başlatıyorum" dedi.

O TALİMAT MHP KOCAELİ’Yİ HAREKETLENDİRDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin proje talimatı MHP Kocaeli teşkilatlarını hareketlendirdi. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, 12 ilçe başkanı ile harekete geçerek projeye Kocaeli’nden tam destek vermeye hazırlanıyor. MHP Kocaeli İl Başkanlığı olarak bugün saat 14:00’de askıda ekmek projesine destek amaçlı Başak Ekmek Fırını önünde basın açıklama düzenleyerek projeye geniş katılımlı destek olunacak. MHP İl Başkanlığının talimatı ile 12 ilçe teşkilatı da bugün saat 14:00’de ilçelerinde askıda ekmek projesine basın açıklaması yaparak tam destek verecekler. 

 


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Anahtar Kelimeler
EkmekKocaeliMhpDevlet BahçeliHalil Ibrahim BalcıZam
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