banner705
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Midibüsün Dere Yatağına Devrildiği Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Defnedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden 15 yaşındaki Ege Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Midibüsün Dere Yatağına Devrildiği Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Defnedildi

13 Kasım 2021 Cumartesi 16:16


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden 15 yaşındaki Ege Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

İstanbul'da yaşamını yitirdiği hastaneden alınan Yılmaz'ın cenazesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki Bağdat Camisi'ne getirildi. Baba Mehmet Yılmaz burada taziyeleri kabul etti.

Kazada ölen öğrencilerden Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı da acılı baba Yılmaz'ı teselli etmeye çalıştı.

Yılmaz'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Mimar Sinan Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile vatandaşlar katıldı.

- Beş kişinin yaşamını yitirdiği kaza

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü 9 Kasım'da, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) daha sonra tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

Ege Yılmaz'ın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükselmişti.







AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme Ve Çatı İşleri İle Devam Ediyor Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme Ve...
Tavşancıl Salih Gün Stadı Sporcu Kamp Merkezi Tamamlandı Tavşancıl Salih Gün Stadı Sporcu Kamp Merkezi...
Yürüyüş Yolu Atatürk Caddesi’nde Asfalt Serimi Yürüyüş Yolu Atatürk Caddesi’nde Asfalt Serimi
Kocaeli Rallisi Zorlu Geçecek Kocaeli Rallisi Zorlu Geçecek
Usta Eller, KO-MEK Öncülüğünde Buluştu Usta Eller, KO-MEK Öncülüğünde Buluştu
DİLOVASI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI DİLOVASI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze Beyaz Kalpler Merkezi İnşası Betonarme...
Gebze’de gençlere yönelik hizmet verecek Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinin inşası, betonarme...

Haberi Oku