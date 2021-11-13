Midibüsün Dere Yatağına Devrildiği Kazada Ölen Öğrencinin Cenazesi Defnedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden 15 yaşındaki Ege Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.
İstanbul'da yaşamını yitirdiği hastaneden alınan Yılmaz'ın cenazesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki Bağdat Camisi'ne getirildi. Baba Mehmet Yılmaz burada taziyeleri kabul etti.
Kazada ölen öğrencilerden Mert Efe Akıllı'nın babası Güven Akıllı da acılı baba Yılmaz'ı teselli etmeye çalıştı.
Yılmaz'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Mimar Sinan Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile vatandaşlar katıldı.
- Beş kişinin yaşamını yitirdiği kaza
Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü 9 Kasım'da, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.
Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.
Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) daha sonra tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.
Ege Yılmaz'ın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 5'e yükselmişti.
AA