Mili Görüş'te fetih coşkusu bugün

Anadolu Gençlik Derneğinin her yıl tertip ettiği “Fetih ve Gençlik Şöleni” bu yıl Gebze Alaattin Kurt stadyumunda gerçekleştirilecek.

Gebze Alaattin Kurt stadyumunda gerçekleştirilecek program. Bugün saat: 17.00’da başlayacak olan programa, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu da katılacak.

İstanbul’un fethini, her yıl çeşitli etkinliklerle kutlayan Anadolu Gençlik Derneği, Bu yıl da büyük bir organizasyonla, fethin 565. Yıldönümünü kutlayacak. Saadet Partisinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu’nun da katılacağı program, İslam âleminden gelen birçok misafire de ev sahipliği yapacak.