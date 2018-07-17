Millet Bahçeleri Projesi Milletin Olmalı

11.7 bin dönüm üzerine kurulacak olan parkta gölet, yürüyüş yolları, temalı parklar, müze, sergi alanları ve aktivite merkezlerini yer alacağı açıklamalarda yer aldı. Millet Bahçesi projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı’nın ilgili birimleri taslak projeler oluşturmaya başladı. Fakat projenin içinde TOKİ gibi bir kurumun yer alması ile Millet Bahçeleri bir anda insanların kafasında inşaat ve park bahçe projesine dönüşmeye başladı.

Bu aşamada yapılması gereken ve projenin asıl amacı olan spor, rekreatif ve sanatsal etkinliklerle her yaştan insanımızı bir araya getirecek parkların diğer adıyla MİLLET BAHÇE’lerinin nasıl yönetileceği konusunun en kısa zamanda ilgili ve yetkili kurumlarca tartışılmasıdır. MİLLET BAHÇE’leri projesi dünyadaki genel adıyla şehir parkları projesi ülkemiz için basit bir yeşil alan projesi değildir. Millet Bahçeleri şehrin ekolojik dengesini doğal ağaç ve bitkileri ile sürdürülebilir kılacak ve bunun yanında parkların yeni oluşturulacak yönetim şekli ile istihdama büyük katkı vermesi sağlanmış olacaktır. Millet Bahçe’leri adı gibi milletimizi hiçbir ayrı gözetmeden bir araya getirecek ve insanlarımızın şehirle bütünleşmesine katkı sağlayacaktır. Millet Bahçeleri projesini dünya örneklerinde olduğu gibi şu yaklaşımlarla hayata geçirmek daha uygun olacaktır.

- Millet Bahçeleri logo ve ismi özel tasarımla belirlenmeli ve tüm şehirlerde aynı olmalı

- Millet Bahçelerine özel şehir parkı yönetimine yönelik özel bir kurumsal yapı kurulmalı

- Millet Bahçeleri projesinin yönetimi ve bütçesi yerel veya bakanlık düzeyinde özel bütçe olmalı

- Millet Bahçeleri etkinlik ve içerikleri marka oluşturma temelli gitmeli

- Millet Bahçelerinin ülke genelinde tümünde ortak benzer alanlar ve etkinlikler olmalı

- Millet Bahçelerinin belirli alanları ve dönemsel olarak etkinlikleri yerel değerleri içermeli

- Millet Bahçeleri her yaş kesimden insanımıza hitap etmeli

- Millet Bahçeleri projesinin sportif, sosyal ve kültürel bir proje olduğu mesajı verilmeli

- Millet Bahçeleri projesi halkın tümünü kucaklayan bir içerikle hizmet etmeli

- Millet Bahçeleri projesi ile oluşacak rant yine proje sürdürülebilirliği için kullanılmalı