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Millet Bahçesi Her Yaş Grubunun Uğrak Yeri Olacak

Körfez'de her yaş grubunun uğrak yeri olacak millet bahçesi projesinde çalışmalar başladı.

Millet Bahçesi Her Yaş Grubunun Uğrak Yeri Olacak

14 Mart 2023 Salı 20:06

                                       
  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Körfez İlimtepe bölgesinde 397 bin 581 metrekarelik alanda hayata geçirilecek İlimtepe Millet Bahçesi’nde yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı. İlimtepe Millet Bahçesi projesinde çocuk oyun alanları, yürüyüş, dinlenme ve bisiklet yolları, zepline parkuru, açık hava fitness alanı, futbol sahası ve tenis kortu gibi sosyal donatılar yer alacak. Proje içerisinde ayrıca izcilik kamp alanı, bitki gösteri alanları, etkinlik çayırı, tema bahçesi, kütüphane, dinlenme ve piknik alanları yer alacak. 





                                     


İHA
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