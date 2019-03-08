Millet ittifakı İyi Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman ve Millet ittifakı CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, esnafların sorunlarını dinlerken ayrıca Kars-Ardahan-Iğdır Dernek Lokali ve Gebze Kırım Türkleri Kültür Derneği'ni ziyaret ettiler. Vatandaşların gerek Serdar Kaman’a gerekse Recep Dursun’a olan ilgileri dikkatten kaçmazken adeta gövde gösterisi şeklinde geçen ve oldukça kalabalık anlara sahne olan esnaf ziyareti iki saate yakın sürdü.
Millet İttifakından Esnaf Turu
Millet ittifakı Gebze sokaklarını karış karış gezdi. Millet ittifakı İyi Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman ve Millet ittifakı CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun Gebze’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Millet ittifakı İyi Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman ve Millet ittifakı CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, esnafların sorunlarını dinlerken ayrıca Kars-Ardahan-Iğdır Dernek Lokali ve Gebze Kırım Türkleri Kültür Derneği'ni ziyaret ettiler. Vatandaşların gerek Serdar Kaman’a gerekse Recep Dursun’a olan ilgileri dikkatten kaçmazken adeta gövde gösterisi şeklinde geçen ve oldukça kalabalık anlara sahne olan esnaf ziyareti iki saate yakın sürdü.