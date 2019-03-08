Millet İttifakından Esnaf Turu

Millet ittifakı İyi Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman ve Millet ittifakı CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun Gebze’de esnafları dolaştı. Millet ittifakı Meclis Üyesi Adaylarının ve partililerin katıldığı programda CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk de yer aldı. Başkan Adayları Serdar Kaman ve Recep Dursun esnaflarla tek tek sohbet etti.

Millet ittifakı İyi Parti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serdar Kaman ve Millet ittifakı CHP Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun, esnafların sorunlarını dinlerken ayrıca Kars-Ardahan-Iğdır Dernek Lokali ve Gebze Kırım Türkleri Kültür Derneği'ni ziyaret ettiler. Vatandaşların gerek Serdar Kaman’a gerekse Recep Dursun’a olan ilgileri dikkatten kaçmazken adeta gövde gösterisi şeklinde geçen ve oldukça kalabalık anlara sahne olan esnaf ziyareti iki saate yakın sürdü.