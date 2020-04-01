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Millet Vekli Tarhan'dan Başkan Büyükgöze tapki

İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde tüm belediyelerde Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meclis toplantıları ertelenirken, Gebze Belediyesi 3 Nisan 2020 Cuma günü Belediye Meclisi Toplantısı yapacağını duyurdu.

Millet Vekli Tarhan'dan Başkan Büyükgöze tapki

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:41

 CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarihli Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Toplantılarla İlgili Ek Genelge’si kapsamında 3 ay boyunca tüm belediyelerde meclis toplantılarının iptal edildiğini belirterek “Bu süreçte sadece mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için, meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde olağanüstü toplantı izni alınabilir. Gebze Belediyesi’nin Meclisi toplama gündeminde ise imar işleri var” dedi.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ VİRÜS DİNLEMİYOR

Covid-19 tedbirleri kapsamında, sağlık, güvenlik gibi yaşamsal durumlar haricinde tüm kamu kurumlarında da sosyal izolasyona gidildiğine dikkat çeken Tarhan “Yapılması yasaklanmış bir toplantı için özel izin alınmış.  Elbette ki vatandaşın sağlığını ya da güvenliğini ilgilendiren, yaşamsal uygulamalar için karar alınması gerekiyorsa bu izin alınabilir; ancak belediye şirketine yönetici atamak, yağlı güreş yarışma ödüllerini belirlemek ve imar plan değişikliklerini onaylamak için izin alınmış. Çok acil, önemli, halk sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konular yok. Kısacası vatandaş canının derdindeyken belediye, bir an önce imar planlarını değiştirmenin derdinde” dedi.

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Tarhan “Toplantı kararı alınırken o kadar apar topar iş yapılmış ki, yazıda Cumhurbaşkanlığının 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesine dayanılarak toplantı çağrısı yapılmış. Atıf yapılan genelge 2019 yılındaki bir takım önlemlere ilişkin. Oysaki Belediye Meclisi toplantılarının iptalini içeren genelge İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarihli ek genelgesi.  Neresinden tutsanız elinizde
kalacak bu toplantının ne vicdani ne de hukuki bir dayanağı yoktur” dedi.




AA
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