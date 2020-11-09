MİLLETÇE ÖZLÜYORUZ

Emperyalist güçlere karşı bir milletin nasıl kurtuluş mücadelesi verebileceğini, kıskaca alınmış, her bir yurt köşesi işgal edilmiş bir vatanın nasıl kurtulabileceğini, çağdaş modern ve demokratik bir devletin nasıl kurulabileceğini dünya tarihine altın harflerle yazmış, dünya çapında çağına örnek olmuş bir öndere sahip olmanın milletçe kıvancını ve gururunu yaşıyoruz.

Sevgili Atamız, kurduğun Cumhuriyetimiz senin vefatınla bir hüzne bürünmüştür. Şunu bilmeni isteriz ki; Büyük Birlik Partisi senin bıraktığın emanetine kanı pahasına, canını ortaya koyarak koruyacak ve demokrasiyle taçlandırarak daha da güçlendirecektir.



Gençliğe hitabetine muhatap olan Büyük Türk Gençliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü, vatanın ve milletin birliğini korumak, terör ve her türlü tehdit karşısında milli kararlılığını sürdürecektir. Kritik dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde senin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğin kararlılık ve liderlik vasıflarını özlüyoruz. Bu duygular içerisinde seni rahmet ve minnet duygularıyla bir kez daha anıyoruz. Ruhun şad olsun.

ÇAYIROVA BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI

NECMETTİN ŞAH AYYILDIZ