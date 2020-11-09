Gençliğe hitabetine muhatap olan Büyük Türk Gençliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü, vatanın ve milletin birliğini korumak, terör ve her türlü tehdit karşısında milli kararlılığını sürdürecektir. Kritik dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde senin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğin kararlılık ve liderlik vasıflarını özlüyoruz. Bu duygular içerisinde seni rahmet ve minnet duygularıyla bir kez daha anıyoruz. Ruhun şad olsun.
MİLLETÇE ÖZLÜYORUZ
Kurtuluş Mücadelesinin Önderi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Büyük Önder Atatürk'ü ölümünün 82. yıl dönümünde rahmet ve şükranla anıyoruz.
Gençliğe hitabetine muhatap olan Büyük Türk Gençliği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü, vatanın ve milletin birliğini korumak, terör ve her türlü tehdit karşısında milli kararlılığını sürdürecektir. Kritik dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde senin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğin kararlılık ve liderlik vasıflarını özlüyoruz. Bu duygular içerisinde seni rahmet ve minnet duygularıyla bir kez daha anıyoruz. Ruhun şad olsun.