“Milletimiz bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı“

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinin balkonundan vatandaşlara hitap etti.

Balkona, eşi Emine Erdoğan ile çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" isimli şarkısına eşlik ederek, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, konuşmasına, "Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladı.

Sevgi, muhabbet, destek ve kardeşlik için şükranlarını sunan Erdoğan, "Rabb'ime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele arkadaşları verdiği için hamdediyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabb'imin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla... Siyasi hayatımız boyunca davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milli iradenin üzerinde bir güç tanımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri girdiğimiz her mücadelede yanımızda oldu." ifadelerini kullandı.

"Toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar tüm seçimlerde AK Parti'yi birinci olarak çıkaran milletin her bir ferdine şükranlarını sunarak, şöyle konuştu:



"Milletimiz bugün bizi 15'inci defa sandıkta birinci yaptı. AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı'yla birlikte seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe, 200 belde olmak üzere toplamda 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkemizdeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek, yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır."



"Cumhur İttifakı olarak, bizi sandıkta birinci yapan milletime şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye ve bu partiye gönül vermiş tüm kardeşlerime, Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgemizin seçim sonuçları, Kürt kardeşlerimizin kendi iradelerini pazarlık masasına sürenlere verdiği çok önemli bir derstir. Büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde seçmenlerinin teveccühüyle göreve gelen tüm belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Demokrasinin ilk basamağı olarak gördüğüm mahallelerimizde ve köylerimizde seçilen muhtarlarımızı da ayrıca tebrik ediyorum."

"Eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sadece 50 günlük resmi kampanya döneminde 59 il, 43 ilçe mitingiyle, 9 televizyon ve sosyal medya programıyla millete kendisini ifade etmenin gayreti içinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Buna rağmen eksikliklerimiz varsa, bunları düzeltmek, boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda, milletimizde arayamayız. Yine kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıkladığı zaman, açıklayacağı ana kadar itirazları varsa yapacaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun, netice alırız veya almayız önemli değil. Niye? Kardeşlerim şunu unutmayın, her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur. Şu anda bakıyorsunuz Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda, böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da, buraya hareket ettiğim ana kadar, mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş. Bu ne demektir? Halkımız, büyükşehir belediye başkanı olarak verse dahi, ilçeleri yine AK Parti'ye vermiş."

Bunların üzerinde duracaklarını ve iyi çalışacaklarını belirten Erdoğan, "Milletimizle aramızdaki kalpten kalbe giden yolun zedelenmesine yol açanlardan bunun hesabını sormak da dahil, gereken her gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.



Erdoğan, "Biz siyaseti, milletle inatlaşma, milleti küçümseme, milleti tahkir etme değil, sadece ve sadece ülkeye ve millete en iyi hizmetleri getirme aracı olarak görüyoruz. Bugüne kadar bunu yaptık, bundan sonra da bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

İçinde milletin olmadığı siyasetin sonunun faşizme, diktatörlüğe ve zulme çıkacağını belirten Erdoğan, bunun için bugüne kadar attıkları her adımda milletin rızasını ve desteğini aradıklarını ifade etti.



Bundan sonra da aynı şekilde milletle beraber yola devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Hep söylediğim gibi şahsım dahil hiç kimse davamızdan daha büyük değildir, Türkiye'den daha öncelikli değildir, partimizden daha önemli de değildir, buna dikkat edeceğiz. Hepimiz davamıza, ülkemize ve milletimize ettiğimiz hizmetler oranında güç ve yetki sahibiyiz, bu oranda değerliyiz. Hayatın bir gerçeği olan değişimin sürekliliğini öncelikle kendi içimizde gerçekleştirmeden ülkemizi aynı istikamete yönlendiremeyiz.



Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya ve daha iyiye doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yok. Ne yapacağız? Hem ulusal hem uluslararası bazda çalışmalarımıza odaklanacağız, kilitleneceğiz ve ülkemizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Önümüzdeki bu uzun dönemi en verimli şekilde değerlendirmeye gayret edeceğiz. Kiminle? Milletimle, sizlerle beraber. Ülkemizin çözüm bekleyen tüm meselelerini, reformcu bir anlayışla hal yoluna koymanın mücadelesini vereceğiz."



Vatandaşların, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" şeklindeki tezahüratlarına Erdoğan, "Allah'ıma hamdolsun, sizler gibi yol arkadaşlarım olduktan sonra bize boyun bükmek yok." karşılığını verdi.

"Saldırılara daha dayanıklı ekonomi inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide Türkiye'yi ve milleti teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestiklerini belirterek, yapısal reformlarla bu tür saldırılara karşı daha dayanıklı ekonomik mimariyi mutlaka inşa edeceklerini vurguladı.



Erdoğan, "Başlattığımız istihdam seferberliğini kararlılıkla sürdürerek insanlarımızın işine, aşına, ekmeğine göz koyanların oyunlarını bozacağız. Yalan yanlış vaatlerde bulunanlar buyursunlar, bakalım nasıl yönetecekler göreceğiz. 2023 hedeflerimize ulaşana kadar devam eden bu süreçte önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, teknoloji ve ihracat odaklı bir şekilde büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak olacaktır." diye konuştu.



Milli güvenlikle ilgili konulardaki çalışmaları da başarıya ulaştıracakları bir döneme girildiğini anlatan Erdoğan, "Ülkemize Suriye sınırımız boyunca kurulan tuzağı zaten kısmen bozmuştuk. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmalarını ortadan kaldırarak, Suriye'yi güvenli bir yer haline getirip ülkemizdeki sığınmacıların evlerine, yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaklaşık 9 aydır yürürlükte olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız." ifadesini kullandı.



Vatandaşlarla "Durmak yok, yola devam" ifadelerini tekrarlayan Erdoğan, "İşte bu uzun ince yoldaki mücadelemizi gündüz gece sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.



Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:



"Siz değerli kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum; sakın ha küsmek, kırılmak, 'işte biz bu neticeyi beklemiyorduk' sakın böyle bir şeye gerek yok. Yüzde 52 oy almış bir partimiz var. Bu seçimin birinci partisi AK Parti. Diğerleri düşünsün. Bizim düşünmeye bu noktada herhangi bir şeyimiz yok ama biz 'daha ileri' diyoruz. Bunun için de işte bu seçimde nerede ne tür eksiğimiz var, bunları telafi ederek daha başka çalışma esaslarıyla inşallah yolumuza devam edeceğiz."



Vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Tekrar Rabbime hamdediyorum. Ya Rab, bana böyle yol arkadaşları lütfettiğin için sana ne kadar hamdetsem azdır." diye konuştu.