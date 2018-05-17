“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Ramazan ayının ilk günü Gebze ilçesinin Hacı Halim ve Yavuz Selim Mahallelerinde ki esnafları ziyaret ederek bereketli işler diledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de hazır bulunduğu ziyaretlerde vatandaşlarla hasbihal eden Karaosmanoğlu, gençlere ayrı bir önem verdi. Türkiye’nin gündemini ve Dünyanın gidişatını vatandaşlarla birlikte istişare eden Karaosmanoğlu, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada, “Bu gün vatandaşlarımızla hasbihal etmek için Gebze’deyiz. Güzellikleri ve sevinçleri paylaşmak ilçemizin ihtiyaçlarına dönük çözümleri insanımızla bulmak Kocaeli’de geliştirdiğimiz yönetim modelidir. Kentimizin ürettiği bu model, bütün şehirlerimize örnek olmuştur. Allah, millet olarak birliğimizi daim kılsın. Vatanımızı, milletimizi ve devletimizi payidar kılsın” dedi.

“HEDEFTE TÜRKİYE VAR”

Ülkemizde ve kentimizde her siyasi görüşten insan var diyerek sözlerini sürdüren Başkan Karaosmanoğlu, “Kentimizde ve Gebze ilçemizde pek çok farklı meslekten insan var. Farklı şehirlerinden, farklı coğrafyalardan gelmişiz. Son yurt Anadolu’ya sığınmış, hepimiz Kocaeli’de yaşamayı gururla benimsemişiz. Adımız Ahmet, Ayşe, İbrahim olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye’dir. Hepimizin en büyük sıfatı; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır” diye konuştu. Türkiye’nin dünya üzerinde daha güçlü ve geleceğe emin adımlarla koşması için 24 Haziran’ın öneminde vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Dünya yeniden dizayn ediliyor. Coğrafyamızda sınırlar yeniden çiziliyor. Vekâlet Savaşları aracılığıyla Türkiye’nin bekası, Milli birlik ve bütünlüğü, huzur ve güvenliği tehdit ediliyor. Dışardan Türkiye’ye terör ihraç ediliyor. DAEŞ’la mücadele kisvesi altında, Terör örgütleri ağır silahlarla donatılıyor. Hedefte Türkiye var. İşte bu nedenle 24 Haziran çok önemli. Güçlü ve istikrar içerisinde ki ülkemiz gözü dönmüşlerle ancak mücadele edebilir” şeklinde konuştu.

“HAMDOLSUN BİZİ BÖLMEK İSTERLERKEN BİZ BİRLEŞTİK”

Düşüremedikleri, coğrafyamızda istila edemedikleri tek yer, son Kale Türkiye’dir diyerek 24 Haziran’ın önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Hafızalarımızı diri tutmak zorundayız. Gezi Kalkışması, örgütlü bir darbe girişimidir. 17 - 25 Aralık; Yargı eliyle bir darbe girişimiydi. 6-8 Ekim’de ülkemizi cehenneme çevirmek istediler, önümüze uçurumlar, hendekler kazdılar. 15 Temmuz’da ise doğrudan darbeyle. Vatanımızı işgale, Türkiye’yi paramparça etmeye kalkıştılar. Hamdolsun bizi bölmek isterlerken biz birleştik. 81 milyon bayrak olduk, dalgalandık. Hainleri, çıplak ellerimizle durdurduk. 251 şehit verdik. Ruhları şâd olsun. 2193 gazimize sağlıklı ömürler versin. Bizi, emanetlerine layık kılsın” ifadelerini sarf etti.

“BU BAKIMDAN 24 HAZİRAN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Bütün kötülerin, Türkiye’yi alaşağı etmek için, canla başla çalıştığı bu dönemde diyerek sözlerini sürdüren Karaosmanoğlu, “Dünyanın genel manzarası içinde Türkiye’nin her zamankinden çok daha Güçlü Cumhurbaşkanına, her zamankinden çok daha Güçlü Hükümete ihtiyacı var. Hepimiz son kale Türkiye cephesinde yerimizi almalıyız, alacağız inşallah. Dünyanın yeniden kurulduğu, kartların yeniden karıldığı masada; Türkiye’nin ben de varım demesi, ben de sözümü söyleyeceğim diye ilan etmesi, düşmanlarımızın hıncını artırmıştır. Bu bakımdan 24 Haziran çok önemlidir. İnanıyorum ki milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha ilk turda seçecek ve devletimizi yönetmekle görevli kılacak.” diyerek açıklamalarını tamamladı.