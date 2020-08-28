"Milletimiz unutulmayacak bir ders verdi"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı yayınladı. Yavuz, "Büyük Zafer’den aldığımız ilham ve cesaretle, Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Vali Seddar Yavuz kutlama mesajının devamında şu ifadelere yer verdi, "Şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümünü kutluyoruz.

30 Ağustos’ta kazanılan bu destanla milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Büyük Zafer’in 98. yılında milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Büyük Millet Meclis’imizin saygıdeğer üyelerini ve kahraman ordumuzun kadınıyla erkeğiyle birer Mehmetçik olmuş tüm askerlerini ve isimsiz kahramanlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

Aziz Milletimiz bu zaferle, milli hâkimiyet, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş; hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Aziz Milletimizin, gelişmesini ve kalkınmasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğini hedef alan iç ve dış mihraklar, binlerce yıllık güçlü devlet geleneğimiz ve medeniyet tasavvurumuz, güçlü toplum, ordumuz ve yine milletimizin karakterinde saklı olan milli ve manevi değerleri karşısında hiç şüphesiz ki başarılı olamayacak ve asil milletimiz güçlü adımlarla, büyük hedeflerine doğru emin bir şekilde yürümeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum.