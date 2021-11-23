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Milletlerin En Fedakâr Varlıkları Öğretmenlerdir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, öğretmenler günü sebebiyle yayınladığı bir mesajla bütün öğretmenleri tebrik etti.

Milletlerin En Fedakâr Varlıkları Öğretmenlerdir

23 Kasım 2021 Salı 09:25


 


24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Başöğretmen Atatürk’ün sözlerinde can bulan ifade ile ‘Dünyanın her yerinde milletlerin en fedakâr varlıkları öğretmenlerdir.’  Onlar yavrularımıza uzanan şefkatli bir el, kol kanat geren merhametli bir yürek ve yollarını aydınlatan bir ışık kaynağıdırlar” dedi.

Başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti; “Öğretmenlerimiz yalnızca yavrularımızın zihnini, kalbini aydınlatmakla kalmayıp emekleri, gayretleri, ilim ve irfanlarıyla milletimizin geleceğini de şekillendirirler. Kadim mirasımızı, kültürümüzü taşıyacak nesilleri inşa ederler. Yarının devlet adamları, bilim adamları, sanatçıları öğretmenlerimizin mümbit ellerinde yetişecektir. Bugün ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğrencilerine umut olan, ışık olan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum.

Öğretmenlik sabır ve fedakârlık gerektirir. Bu mesleğin ödülü hiçbir maddi değerle ölçülmez. Bu değer, öğretmenin hasat mevsiminde gizlidir. Kendi bahçesinde yetişen ağaçların meyvelendiğini görmek, ışığına ışık, umuduna umut kattığı öğrencilerinin insanlara faydalı olduğunu görmektir onun ödülü. İşte bu yüzden öğretmenlerimiz de ana gibi, baba gibi kutsaldır. Bu anlamlı günde bütün öğretmenlerimizi gönül dolusu selamla selamlıyorum.

Başta görevi başında şehit olmuş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimi hayırla yâd ediyor, ellerinden öpüyorum. Öğretmeler Gününüz kutlu olsun.”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Doç. Dr. Tahir Büyükakın



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